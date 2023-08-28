Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Futbol Başkanı Ömer Aydoğmuş takımının EMS Yapı Sivas Spor tarafından düzenlenen Sivas Spor U12 Futbol Turnuvasına davet edildiğini belirtti.

Başkanı Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “Yozgat gençliğinin boş zamanlarını eğitimle kültürle sanatla ve Sporla geçirsinler, içinde bulunduğumuz çağın dijital bağımlılık çağı olmasından dolayı bir nem zede olsa dijital ortamdan uzaklaşsınlar diye, eğitime kültüre sanata ve spora yönelen gençlik yetiştirmek için bir yıl önce Spor Okulu kurduk ve bir yıldır 7-13 yaş arası 100 den fazla öğrencimize hizmet veriyoruz. Önce Yozgat ilçeleri arasında kaynaşmayı sağlamak için ilçelerimiz ev sahipliğinde turnuvalar düzenledik. Daha Sonra gençlerimizi Profesyonel futbol kulüpleri ile buluşturup onların içindeki heyecanı yaşamalarını sağladık. Bu kapsamda Antrenörümüz Hakan Altın ve takım Koordinatörümüz İsmet Yaşar’ın öncülüğünde kısa sürede başarılı işlere imza attı. Bir ay önce Süper Lig Takımlarımızdan Konya Spor tarafından turnuvaya davet edildik, turnuva sonrası 9 ve 10 yaşında iki sporcumuz Konya Spor tarafından 3 günlük kampa alındı. İnşallah bu sporcularımızı Konya spora göndereceğiz. Süper Lig takımı EMS Sivas Spor dan, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübüne davet. 28 Ağustos tarihinde başlayacak olan Süper Lig Takımlarımızdan EMS Sivas Spor tarafından organize edilen U12 Futbol turnuvasına davet edildik. Üç gün sürecek olan U12 Futbol turnuvasına 7 - 13 yaş arası 60 Futbolcumuzla katılacağız. Bu turnuvada öğrencilerimiz Süper lig takımları tarafından takip edilecek ve beğenilmesi durumunda süper ligde oynamaları için mücadele vereceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hiç bir siyasi ayrım yapmadan bizim derdimiz Yozgat ve Yozgat’ın gençleridir. Budan sonra Yozgat 'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçe kapanık değil, kültürü sporu sanatı ve edebi diliyle her alanda çevre illerle kaynaşmış ve büyümüş bir Yozgat göreceğiz. Yozgat’ın, eğitimde kültürde sporda ve sanat alanında büyümesi için çaba gösteren herkese buradan teşekkür ediyorum. Buradan da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarının ve Yozgat valiliğinin Bu konularda daha fazla destek olmasını il ve ilçelerin sosyal ve sportif alandaki fiziki şartlarının iyileştirilmesini buradan talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit