İl Özel İdaresi, Sorgun’a bağlı Aşağı Karakaya köyünde gerçekleştirdiği proje ile 2 bin 700 hektarlık tarımsal alanı sulama imkanına kavuşturacak olan Kapalı Basınçlı Tarımsal Sulama Sistemini inşa ediyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri yaptıkları açıklamada, Yozgat genelinde planlanan tarımsal sulama projelerinin kesintisiz olarak ilerlediğini vurguladı. Yatırım programında yer alan sulama projelerinin hayata geçirildiğini belirten yetkililer, bu çalışmaların tarımsal üretimin artırılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti. Yeni sulama projelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, daha fazla tarımsal alanın suya kavuşacağı ve bölge üreticilerinin desteklendiği belirtildi.

Yozgat İl Özel İdaresi, tarımsal üretimi artırmak için üreticilere sürekli destek olmayı ve alt yapı projelerini hayata geçirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Bu gelişmelerle birlikte, Yozgat İl Özel İdaresi'nin tarımsal sulama projeleri, bölge tarımının büyümesine ve gelişmesine olumlu katkılar sunmaya devam ediyor. Alpaslan Demir