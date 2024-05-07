Bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38,5 kilogram metamfetamin, 16 kilogram kokain, 3 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 40 sokak satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 37 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 61 kilogram skunk ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 27 kilogram metamfetamin ve 132 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20,5 kilogram bonzai, 3,5 kilogram skunk ve 35 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 450 bin 610 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 83 bin 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."