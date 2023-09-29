SORGED, çevre ve iklim değişikliği konularında önemli bir etkinlik olan "İklim Değişikliği Zirvesi"ni 20 Ekim Cuma günü düzenleyerek gençlerin çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Dernek, bu zirve ile gençlerin çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği konularında farkındalıklarını geliştirmeyi, uluslararası iyi uygulama örneklerini sunmayı ve gençlerin aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İklim değişikliği konusunda uzmanlaşmış konuşmacılar, akademisyenler ve politika yapıcıları da etkinliğe katkı sağlayarak gençlerin bu önemli konularda daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak. Ayrıca “İklim Değişikliği Zirvesi” programında Hırvatistan, Yunanistan ve Romanya ülkelerinden de konuşmacılar yer alacak.

Zirve programının önemli bir bölümünü oluşturan kahoot yarışması, katılımcılara eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunacak. Yarışmada birinci gelen katılımcıya bisiklet ödülü verilecek.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Program 20 Ekim'de gerçekleşecek ve zengin içeriği ile gençlerimize önemli bilgiler sunacak. Ücretsiz servis, öğle yemeği ve ikramlar ile katılımcılarımızın rahat bir gün geçirmelerini sağlayacağız. Zirve sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. Kontenjanımız sınırlıdır, bu nedenle başvuruları acele etmenizi öneriyoruz."

İklim Değişikliği Zirvesi, Safa Sorgun Termal Otel'de gerçekleşecek ve çevre ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençleri bir araya getirecek. (Selma Şahin)