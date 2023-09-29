ÇKS başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını mutlaka yapmaları gerektiğini belirtti.

ÇKS başvurularının üreticilerin, arazilerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabildiğini söyleyen yetkililer, “E-Devlet Kapısı'nda başvuru imkânından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticilerimiz yararlanabiliyor. 2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül Cuma itibariyle başladı ve 2 Ocak 2024’de sona erecek. E-Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemi üreticilerimize de büyük bir kolaylık sağladı. Amacımız tüm üreticilerimizi ve ürünlerini kayıt altına almak. Bir diğer konu da desteklemelerden faydalanabilme noktasında ÇKS kaydının ne denli önemli olduğu. Üreticilerimiz lütfen ihmal etmesin ve 2 Ocak 2024 tarihine kadar kayıtlarını yaptırsınlar” dedi.

FİZİKSEL OLARAK BAŞVURMALARI GEREKİYOR

ÇKS'ye ilk kayıtlarını yaptırmak için faaliyet yapılan arazinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne fiziksel olarak başvurmaları gerekmektedir. Bir önceki yıl kaydı olup güncelleme yapacak olan çiftçiler ise e-Devlet Kapısı üzerinden kayıtlarını yenileyebilecek. Çiftçi Kayıt Sistemine 2024 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçiler, ürün güncelleme başvurularını 2024 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ya da İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. (Haber Merkezi)