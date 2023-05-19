T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun destekleriyle; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK ve TR Eğitim ve Teknoloji’nin katkılarıyla oluşturulan KALFA Programı başvuruları başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Genç mezunlarımıza özel tasarlanan KALFA Programı ile üniversitede kazanmış olduğunuz yetkinlikleri, teknik eğitim programları ve atölye çalışmaları ile destekleyerek, savunma sanayiimiz için nitelikli insan kaynağı temin etmeyi hedefliyoruz. Üniversiteden itibaren kökten yetiştirdiğimiz KÖK çıraklarımızdan sonra şimdi de Kalfalık kültürümüzü esas alan KALFA Programı ile yeni mezun gençlerimizi savunma sanayii alanına katıyoruz. KALFA Programı’mızın ilk yılına özel olarak bu dönem alımlarımızda 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen gençlerimize öncelik tanıyoruz. Peki, Türkiye yüzyılımızda yarınlarımıza yatırım olacak bir adım daha olan KALFA Programı’nda gençlerimizi neler bekliyor?

5 Teknik Alan, 60+ Farklı Eğitim, 300+ Saat Eğitim Süresi, 10 Program Koordinatörü, 100+ Eğitmen (Sektörden Uzmanlar, Akademisyenler) , Özgün Müfredat, Uygulamalı Eğitimler, Proje Bazlı Öğrenme, Gerçek Vaka Analizleri, Firma ve Üniversite Altyapıları, YÖK İş Birliğiyle, Üniversite Desteği, Onaylı Müfredat, İŞKUR İş Birliğiyle Savunma Sanayiine Özel, Mesleki Eğitim Kurum Modeli, Rol Bazlı Yetkinlik Kazanımı, Program Boyunca Harçlık Desteği ile Hayaline Ulaş. Bilgisayar Grubu, Elektrik-Elektronik Grubu, Endüstri Grubu, Havacılık ve Uzay Grubu, Makine Grubu, Malzeme Grubu, Temel Bilimler Grubu lisans bölümlerinden mezun olan, en az 2,5 not ortalamasına sahip, mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş ve başvuru kriterlerini karşılayan adaylarımız, KALFA Programı sizi bekliyor. Detaylar ve başvuru için, "kalfa.vizyonergenc.com" adresini ziyaret etmeyi unutmayın” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi