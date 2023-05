Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen kitap fuarı, Şakir Efendi Kent Meydanı'nda kitapseverleri ağırlıyor. 19-28 Mayıs günleri arasında açık kalacak olan fuarda binlerce kitap, vatandaşların hizmetine sunuldu. Birçok etkinlik, panel ve imza günlerine ev sahipliği yapacak fuarda okuyucular çok sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı da buluyor. Fuar her gün 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

“TOPLUMU DA İMAR EDİYORUZ”

Yoğun bir katılımla kitap fuarının açılışını yaptıklarını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Fuarımızın ilkini düzenlediğimizde de yine aynı coşku vardı. İkincisinde de yine aynı coşku var. Sorgun'da özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve kitapseverlerimiz fuarımızı büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve çok mutluyuz. Fuara katılım da çok güzel. İlçemizde kitapseverlerin daha fazla okuyabilmesine bir damla da biz su taşımış oluruz. Sorgun Belediyesi olarak şehirleşmeyle ilgili yatırımların yanı sıra aynı zamanda toplumun imarıyla ilgili de bir işler yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece şehirleri imar etmek yetmiyor. Aynı zamanda toplumu da imar etmek gerekiyor. İşte kitap fuarı da bu imar için önemli unsurlardan bir tanesi. Sosyal faaliyetlerde de sportif faaliyetlerde de öyle. Bunların tamamını kucaklayan, tamamını bütünleyen, bütünleştiren ve toplumun imarına da fayda sağlayacak bu etkinlikleri yapmak bizim görevimiz olduğunu düşüyor ve yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hızla devam ederiz” dedi.

“ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIM OLACAK”

Çevre illerden de kitap fuarına katılımın olacağını belirten Ekinci, “Fuarımız 10 gün sürecek. Yaklaşık 15’e yakın yazarımız var. Çok ünlü isimler de var kitap fuarımızda. Hem söyleşi olacak hem imza törenleri olacak. Yozgat ve çevresindeki illerden de katılımın sağlanacağı noktasında umutluyum. Kayseri'den, Nevşehir'den, Tokat'tan yine aynı şekilde kitap fuarımızı ziyaret etmeye gelen ziyaretçilerimiz olacaktır” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN KİTABA DOKUNMASINI İSTİYORUZ”

Öğrencileriyle birlikte Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden kitap fuarına geldiklerini ifade eden Mikail Gök, “Kitap fuarları çocuklarım için çok iyi oluyor. Çünkü çocuklarımıza biz sürekli kitap okutmayı, alıştırmayı istiyoruz. Ama çocukları kitaba dokunduramıyoruz. Bu fuarda şimdi çocuklarımız tek tek kendisi gezip, kitaplara tek tek dokunuyorlar ve seçiyorlar. Hepsi kitaba çok iyi alışacaklar ve kitabı çok sevecekler. Çocuklarımız tek tek kitaba dokunup seçecek ve kendi seçtiği kitabı severek okuyacak. Fuarın devamı gelirse de her sene gelmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Kırşehir’den kitap fuarına gelen Müfit Yükselen ise “Sorgun'daki bu güzel etkinlik için ailemle birlikte Kırşehir'den geldik. Açıkçası son derece kalabalık ve ilgili buldum. Burada yaşayan vatandaşlarımızın da tıpkı bizler gibi böyle bir etkinliğe ihtiyacı varmış diye düşünüyorum. Vesile olanlara, başkanımıza ve diğer tüm yetkililere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM”

Rüzgar Yükselen isimli öğrenci de, “Kırşehir'den geldik bu güzel kitap fuarı için. Fuarı çok beğendik. Her türlü kitap var. Kitap okumayı çok seviyorum, her bulduğum fırsatta kitap okumaya çalışıyorum.” ifadelerine yer verirken Eymen Alp isimli öğrenci ise, “Kitap almak için geldik. Fuarı çok beğendik. Herkese teşekkür ederim. Şu an zaten fuarda binlerce kitap var. Hepsi de çok güzel. Aralarından üç tane bir kitap aldım. Birini anneme iki tanesini de kendime aldım. Okumayı çok seviyorum” sözlerine yer verdi. İHA