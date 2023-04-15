Akdağmadeni Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen belediye personeline iftar yemeği programı Belediye Ticaret ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İftar yemeğine Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, birim müdürleri ve belediye personelimiz katıldı.

Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programından sonra bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın Akdağmadeni'nde belediyecilik adına yapılan her hizmetin altında müdürlerin, memur ve işçi tüm çalışanlarının emeğinin olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir aile olarak çalışıp başarılı projelere imza attık. Pandemi süreci ve sonra yangın, sel ve deprem gibi ülkemizde yaşanan doğal afetlerin yaralarının sarılması noktasında özellikle belediyelerin rolü çok büyük olmuştur” dedi.

“PROJELERE DEVAM”

Bahar dönemiyle birlikte yeni projelere imza atacaklarını müjdeleyen Başkan Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak bu süreçlerde etkin sorumluluk alıp büyük gayret göstererek ülkemizin dört bir tarafına yetişmeye çalıştık. Eş zamanlı olarak da ilçemizdeki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ettik. İçerisinde olduğumuz bahar dönemiyle birlikte yeni projelerimizi de hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi