Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da katılım sağladığı yemekte emekliliğe ayrılan çalışanlarla son kez buluşuldu.

Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın öneminin vurgulandığı Ramazan ayında eğitim alanında çalışanlarla buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, bir arada olmanın ve birlikte iftar açmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.

“VEDA ETTİK”

Müdür Aksoy iftar yemeğinden sonra yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının güzelliklerinden birisi de iftar anını yaşamak, kardeşlik ve kaynaşma duygusunu perçinleştiren iftar sofralarında buluşmaktır. Eğitim ailemizin fedakâr işçileriyle bir araya gelerek yaptığımız iftar hem kardeşliğimizi perçinledi hem de emekli olacak olan işçilerimize veda etmemize vesile oldu. Günün anısına kendileri için yaptırmış olduğumuz plaketleri de teslim ettik. Bütün işçilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür eder, emekli olan işçilerimize mutlu emekli hayatı dilerim. Biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.

Yemekten sonra Müdür Aksoy tarafından çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı plaket teslimi yapıldı. Alpaslan Demir