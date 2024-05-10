Yozgat İl Müftülüğü tarafından pansiyon sohbetleri programı devam ediyor.

Geleceğin mimarı olan gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, güzel ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için planlanan programlar çerçevesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon’unda yatılı kalan farklı liselerden öğrencilere yönelik “Gençlik Sohbetleri” gerçekleştirildi.

Farklı konularla iki haftada bir olacak şekilde planlanan programa bu hafta İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Balcıoğlu tarafından “Müslüman nasıl olunmalı? ” konulu sohbet gerçekleştirdi. Sohbetten sonra Hazreti Osman Camii İmam Hatibi Bekir Savaş tarafından ilahiler okundu.