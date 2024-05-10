İnsan sağlığına büyük ölçüde faydası bulunan mucizevi Karahindiba bitkisi potasyum ve çeşitli vitaminler içeriyor. İçinde bulundurduğu A ve C vitaminleri, insan sağlığında önemli bir rol alıyor. Bununla birlikte, kalsiyum açısından da zengin olan karahindiba, kemik sağlığını destekleyip vücudun ihtiyaç duyduğu mineral desteğini sağlıyor.

Yozgat’ta da her bölgede yetişen karahindiba hakkında uzmanlar bilgilendirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen Karahindiba bitkisinin oldukça tanınan bir bitki olduğunu belirterek, “Karahindiba bitkisinin 51 türü vardır. Bu 51 türden 16’sı Türkiye’de endemik bitkidir. Karahindiba ‘halk ilacı’ olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Faydaları saymakla bitmez” dedi.

“HALK İLACI OLARAK TÜKETİLİYOR”

Karahindiba bitkisinin arsız ve çevrede oldukça yayılış gösterdiğini belirten Sözmen; “Bu bitkiyi her tarafta görebiliriz. Hatta top, küme şekilde tohumlarını da görebiliriz. Karahindiba bitkisinin 51 türü vardır. Bu 51 türden 16’sı Türkiye’de endemik bitkidir. Karahindiba ‘halk ilacı’ olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Çiçekleri, sapları, kökleri farklı amaçlarla kullanılır. Kökleri kurutularak acı hindiba kahvesi olarak tüketilebiliyor. Saplarında bulunan öz sütleri yine halk ilacı olarak tüketilebiliyor. Saplarında bulunan öz sütü cilt hastalıklarına, böbrek taşına hatta gut hastalığına dahi iyi geldiği söyleniyor. Tabi ki bu tarz şeylerin daha çok araştırılması ve belirli bir veri bankası oluşturulması gerekiyor. Bunlar içinde bizler bitkileri topluyoruz. Değerlendiriyoruz ve değerlerine bakıyoruz. Bu araştırmaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma merkezinde yürütüyoruz. Burada tıbbi aromatik bitkiler laboratuvarımız var. Laboratuvar içerisinde bulunan farklı cihazlarımız sayesinde her türlü analizi yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KARAHİNDİBA FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize etmeye yardımcı olur. Karahindiba, hücrelerin hasara karşı korunmasına yardımcı olan beta-karoten içerir. Beta-karoten gibi karotenoidlerin hücre hasarını azaltmada etkisi vardır.

Kolesterolü azaltır. Biyoaktif bileşenler içeren karahindibanın kan lipitlerini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair araştırmalar vardır.

Kan şekerini düzenlemeye yardım eder. Karahindibanın antihiperglisemik, antioksidatif ve antiinflamatuar özelliklerinin tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır.

İnflamasyonu azaltır. Karahindibada bulunan kimyasalların inflamatuarı azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.

Kan basıncını düşürür. Karahindiba yaprakları iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum ise kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.

Kilo vermeye yardım eder. Karahindiba bitkisinde bulunan bileşikler karbonhidrat metabolizmasının iyileşmesini ve yağ emiliminin azalmasını destekler.

Kanser riskini azaltır. Kanser büyümesini inceleyen bir çalışma, karahindiba ekstraktının karaciğer kanserinin büyümesini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Ayrıca kolon kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri ve prostat kanseri için benzer faydalar gösterdiği görülmüştür.

Bağışıklığı güçlendirir. Karahindiba hem antiviral hem de antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Sindirim sorunlarına iyi gelir. Karahindiba kabızlık ve diğer sindirim sorunları için kullanılabilir.

Cilt sağlığını iyileştirir. Karahindiba'nın ultraviyole ışınlarının cilde verdiği zararı azaltmaya yardımcıdır.

KARAHİNDİBA NE İŞE YARAR?

Sindirim sistemini düzenler: Karahindiba bitkisi sindirim sistemini düzenlemede oldukça etkilidir. Antioksidan içermesi sebebiyle sağlıklı ve düzenli bir sindirim sistemine sahip olmada katkıda bulunur. Kan şekerini dengeleme özelliği bulunur. Karahindiba bitkisi insülin üretimini dengede tutar fakat şeker hastaları karahindiba bitkisini kullanmak istedikleri zaman doktorlarının denetiminde kullanmaları önerilir.

Cilt sağlığına iyi gelir: Karahindiba bitkisinin çiçek bölümünden çıkan süt özellikle cilt sağlığında çok etkilidir. Egzama gibi cilt sorunlarında karahindiba bitkisinin kullanıldığı kremler tavsiye edilir. Sivilcelere sürmek için karahindiba bitkisini ikiye ayırdığınızda içinden çıkan sütü cildinize sürebilirsiniz. Alerjisi olanların dikkatli kullanması gerekir.

Zayıflamaya yardımcı olur: Bunun yanı sıra karahindiba çayı zayıflamada kullanılan bir bitkidir. Karahindiba bitkisi tokluk hissi verdiği için ve düşük kalorisi ile birlikte rahat bir şekilde kilo verdirir.

Tansiyonu dengeler: Karahindiba çayı, demir vitamini açısından da zengin bir bitkidir. Düzenli tüketildiğinde kansızlığa oldukça iyi gelir. Kan değerleri iyi seviyeye çıkar. Yüksek tansiyon hastaları için tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur.

KARAHİNDİBA ZARARLARI NELERDİR?

Karahindiba, oldukça yararlı bir bitki olsa da kanarya otu, krizantem, kadife çiçeği, papatya, sarı papatya gibi bitkilere alerjisi olanlar tarafından kullanılmamalıdır. İlaç kullananların ve hamilelerin de kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır. Safra kesesi iltihaplı ya da enfekte olmuş olan hastaların da bu bitkiden uzak durmaları önerilir. Bazı kullanımlarda midede ekşime ve ishal gibi sorunlar ortaya çıkardığı da görülmüştür.