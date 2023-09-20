‘Geleceğimiz hakkında fikir oluşturduk’

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, okul müdürleri, idareciler ve öğretmenler katılım sağladı. Toplantıda bu sene yapılacak olan etkinlikler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Oldukça verimli bir toplantı olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Kıymetli öğretmenlerimizle geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapmış olduğumuz sene başı ilçe öğretmenler toplantısı ile değerli meslektaşlarımızla ortak anlayış ve geleceğimiz hakkında fikir oluşturmaya önem veriyoruz. Düşüncelerimizi paylaşırken onlardan gelen düşünce ve taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Sene boyunca yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra gelecek yıllara yönelik önemli kararlar alıyoruz. Toplantıya katılarak geleceğimize iz bırakmaya çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)