Ankara-Yozgat-Sivas YHT bilet fiyatlarında gerçekleşen artışlar, özellikle Yozgat’tan Sivas’a giden veya Sivas’tan Yozgat’a gelen vatandaşlar ile Ankara'da yaşayan ve Yozgat'a seyahat eden vatandaşları olumsuz etkiledi.

YHT Mİ OTOBÜS MÜ MANTIKLI?

YHT bilet fiyatlarındaki artış sonucunda vatandaşlar, kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar, zamlardan sonra otobüsü mü, hızlı treni mi kullanmanın daha mantıklı olduğunu araştırıyor. YHT bilet fiyatlarına gelen zamlardan sonra vatandaşlar arasında, “Zamandan mı tasarruf edelim, cebimizden mi?” şeklinde konuşmalar da geçmeye başladı.

YHT’YE GELEN ZAMLAR TERCİHİ ETKİLEDİ

Yozgat’ta yaşayan Sivaslılar ve Sivas’ta yaşayan Yozgatlılar ile Başkent Ankara'da yaşayan Yozgatlılar, memleketlerine olan ulaşımlarını hızlı trenle sağlıyorlardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) gelen son zamlar, hızlı trenin cazibesini azalttı. Diğer ulaşım yöntemlerine göre daha ekonomik olan hızlı trenin, artık yüksek bilet fiyatları nedeniyle tercih edilmesinin azaldığı görülüyor.

MALİYET NEREDEYSE İKİ KATI

26 Nisan 2023 tarihinde hizmete giren Ankara-Yozgat-Sivas YHT, Sivas’tan Yozgat’a veya Yozgat’tan Sivas’a, Ankara'dan Yozgat'a veya Yozgat'tan Ankara'ya gitmek isteyen vatandaşlar arasında oldukça popülerdi. Ancak son fiyat güncellemeleri sonrasında Sivas-Yozgat YHT bilet fiyatı 221 lira iken 335 lira, Ankara-Yozgat YHT bilet fiyatı 170 liradan 260 liraya yükseldi.

Bu değişiklikle birlikte Yozgat’tan Sivas’a gidiş-dönüş yapmak isteyen bir kişi için bilet maliyeti 442 liradan 670 liraya, Ankara'dan Yozgat'a gidiş-dönüş yapmak isteyen bir kişi için bilet maliyeti 340 liradan 520 liraya çıkmış oldu.

OTOBÜS FİYATLARI ALTERNATİF OLUYOR

Yozgat’tan Sivas’a ve Ankara’dan Yozgat’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar şimdi farklı alternatifler üzerinde düşünmek zorunda kalıyorlar.

Örneğin, otobüsle seyahat etmek isteyenler için Sivas-Yozgat otobüs bileti fiyatı 250-300 lirayken, Ankara-Yozgat otobüs bileti fiyatı ise 250-350 lira civarında seyrediyor.

Bu nedenle, vatandaşlar seyahat seçenekleri ve maliyetleri konusunda daha dikkatli kararlar vermek zorunda kalıyorlar. (Zekiye Doğan/Melike Aslı Arslan)