KIŞ HAZIRLIĞI KAPYA BİBER TARİFİ

Kış hazırlıkları için kolları sıvayın. Kırmızı kapya biberleri böyle saklayarak uzun süre taze tutabilirsiniz. Sevilerek tüketilen kırmızı kapya biberin közlenmiş hali yaz kış taze olarak tüketilebiliyor. Markette satılan konservelerin sağlıklı olmadığını düşünüyor ve güvendiğiniz malzemelerle yapmayı tercih ediyorsanız, kış için konserve yöntemi tam size göre. Böylece istediğiniz zaman kullanıma hazır halde. Üstelik yıl boyu taze kalan konservenin yapımı oldukça basit ve pratik. İşte közlenmiş kapya biber konservesi tarifi:

MALZEMELER

Kırmızı Kapya Biberler

Sızma Zeytinyağı

Tuz

Sarımsak (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

İlk adım olarak kırmızı kapya biberlerinizi iyice yıkayın ve kurulayın. Biberleri közlemek için bir mangal veya ocak üzerinde közleme ızgarası kullanabilirsiniz.

Biberleri köz ateşi üzerine yerleştirin ve her tarafı iyice kararmış ve kabukları soyulabilir hale gelene kadar közleyin. Kabuklar siyahlaştığında, biberleri bir plastik torba veya kapaklı bir kap içinde buharlarının çıkmasını bekletin. Bu işlem, biberlerin kabuklarının kolayca soyulmasını sağlar.

Kabukları soyulmuş biberleri ince şeritler halinde kesin ya da istediğiniz şekilde doğrayın.

Biberleri temiz cam kavanozlara veya hava geçirmez kaplara yerleştirin. Her katmanın üzerine biraz tuz serpin ve ara katmanlara zeytinyağı ekleyin. İsterseniz her katmana sarımsak dilimleri de ekleyebilirsiniz.

Kavanozları iyice doldurduktan sonra kavanozların ağzını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirin ve soğumasını bekleyin. Bu, kavanozların daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak nefis közlenmiş biber konserveniz hazır! Kış aylarında taze biber bulamadığınızda bu lezzetli konservenizi kullanarak yemeklerinize tat katabilirsiniz. (Haber Merkezi)