Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçen Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullarda planlı ve koordineli bir çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çocukların teneffüslerde okul bahçesinde rahatça vakit geçirebilmeleri için belediye ekiplerinin kilit parke taşı döşeme işlemlerini yaptığını ifade etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçelerindeki yabani otlar temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü de eksiği olduğu bildirilen okulların kilit parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Üçler İlkokulu bahçesine kilit parke taşı döşeme işleminin tamamlanması ile okul bahçesi modern görünüme kavuştu.

Açıkel, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce birçok okulumuzda, gelen talepler doğrultusunda farklı işler yaptık. Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizleri mutlu ediyor. Okullarımıza her daim yardım ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)