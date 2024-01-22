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CK Enerji; hizmet verdiği her noktaya, gece gündüz, kar kış demeden kesintisiz enerji götürmek için sahada, ofiste, çağrı merkezinde özverili ile çalışan sektörün kahramanlarını “Enerjinin Yüzleri” Projesi’nde buluşturdu.

“Enerjinin Yüzleri” Projesi çerçevesinde fotoğraf sanatçısı Mustafa Serdar Seven ve ekibi tarafından hazırlanan kitap ve film ile çalışanlarına ve sektöre anlamlı bir armağan sundu.

Türkiye’nin 3 bölgesinde, 7 ilde, 8,5 milyona yakın tüketiciye hizmet veren CK Enerji, gece gündüz, kar kış demeden enerjiyi taşıyan, sahada, ofiste, çağrı merkezinde en iyi hizmeti sunmak için çalışan enerjinin kahramanlarını “Enerjinin Yüzleri” Projesi’nde bir araya getirdi.

Elektrik sektöründe çalışanların değerini ve vazgeçilmezliğini ortaya koymak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün fotoğraf sanatçısı Mustafa Serdar Seven ve ekibi ile iş birliği yaparak hazırladığı “Enerjinin Yüzleri” kitabı ve filmi, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, firma çalışanlarına ve enerji sektörüne armağan edildi.



“Enerjinin Yüzleri” Projesi’nin elektrik dağıtım sektörünün her aşamasında görev yapan çalışanlarına verdikleri değeri gösteren kalıcı bir eser bırakma fikri ile ortaya çıktığını dile getiren CK Enerji Genel Koordinatörü Utku Guruşçu şunları söyledi: “Enerjinin Yüzleri ile Cumhuriyet'imizin 100. yılını büyük bir coşku ve mutluluk ile kutladığımız 2023 yılına ve Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına, Türkiye’nin aydınlık geleceğine inanan firma olarak çalışanlarımız ile küçük bir anı da bırakmak istedik. Kitap ve film olarak iki ayaktan oluşan bu projeyi yıllarını fotoğraf sanatına veren Mustafa Serdar Seven’e teslim ettik. Çalışma arkadaşlarımızın öyküleri, hedefleri ve hayattan beklentilerini anlatan keyifli röportajlar, sanatsal fotoğraflar ile buluşunca ortaya çok değerli, sektöre örnek olacak bir çalışma çıktı. Yine kitapla birlikte hazırlanan filmimiz de geleceğe bir anı olacak adeta belgesel gibi bir çalışma oldu. Enerjinin Yüzleri Projesi, bizim için ülkesini seven, refah dolu aydınlık bir gelecek için çalışanların öyküsünü anlatan çok özel bir çalışma.”

"45 GÜN SÜRDÜ"

Enerjinin Yüzleri Projesi uzun soluklu bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Projeye karar verilmesi üzerine Mustafa Serdar Seven ile taslak çalışma oluşturuldu. Ardından CK Enerji şirketlerinin hizmet verdiği İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Isparta, Burdur, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta çalışanlarla 45 gün süren fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirildi, yüz yüze röportajlar yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda 35 kişiden oluşan röportajların olduğu bir kitap ve 1 saatlik film ortaya çıkarıldı. Bu değerli çalışmalar yeni yılda başta şirket çalışanları olmak üzere, kamu, özel sektör ve medya ile paylaşıldı.

"HİKAYELER DİNLEDİK"

Enerjinin Yüzleri Projesi’nde yer alan fotoğraf sanatçısı Mustafa Serdar Seven ise, “Meslek hayatım boyunca en çok insan yüzlerine odaklanmayı ve o yüzlerde saklı hikayeleri başkalarına anlatmayı sevdim. Bu kez kadrajda 'Enerjinin Yüzleri' ve onların öyküleri var. 7 şehirde onlarca farklı hikaye dinledik. Onların hem hayatlarına hem hayallerine ortak olduk. Enerji sektörü çalışanlarının ne büyük bir emek ve fedakârlık hikâyeleri yazdığını anladık. Bu sırada kurum kültürü ile yetişmenin ne demek olduğu ile ilgili daha net fikirlerim oldu. Kurumları var eden insanların entelektüel birikimlerinin işe ne derece katkısı olduğunu bir kez daha gördüm” değerlendirmesinde bulundu.