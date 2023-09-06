Uzmanlar, bakanlıkların aldığı tedbirler sayesinde, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış kontrol altına alındığını söyledi.

Yozgat ikinci el araç piyasasını da yakından ilgilendiren düşüş hakkında açıklamada bulunan uzmanlar, sektör dışı alım satımların azalmasının, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların yüzde 10 oranında gerilemesine yol açtığını aktardı.

Uzmanlar bu durumun, otomobilleri yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle daha da belirgin hale geldiğini açıkladı.

Uzmanlar tarafından artık ikinci el ve sıfır otomobillerin yatırım amaçlı tercih edilmediği bir döneme girildiği ifade edilerek şu an itibarıyla durgun bir dönemi yaşayan otomobil sektörünün, ilerleyen dönemde canlanması öngörülüyor.

Sektör dışı satışların azalmasıyla fiyatların yüzde 10 gerilediğini vurgulayan uzmanlar, "İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var. Alınan tedbirlerle birlikte ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olarak görülmüyor. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yüksek fiyata satmak için bekliyorlardı. Bu nedenle sektör dışı alım satım işlemleri oldukça fazlaydı ve bu da fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirlerle talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır araçlarını daha kolay bulabiliyorlar. Sektörümüzde genellikle bu aylarda bir durgunluk yaşanır ve şu anda bu durgunluğu yaşıyoruz. Otomotiv piyasası, zaman zaman durgunluklarla hareketsizleşir, ancak önümüzdeki aylarda tekrar canlanmasını bekliyorum. Şu anda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10'luk bir gerileme gözleniyor. Araçları yatırım amaçlı görenlerin piyasadan çekilmesi, fiyatların gerilemesine neden oldu" dedi.

Elektrikli araçların ikinci el piyasasında da yer bulacağını belirten uzmanlar, "Sektördeki beklentilerimizden biri de elektrikli araçlar. Ancak şu anda ikinci elde bulunabilecek düzeyde değiller. Araçlar henüz yeni oldukları için ikinci el piyasada çok fazla bulunmuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde kullanımın artmasıyla birlikte bu araçların ikinci el piyasada da daha fazla yer bulacağını düşünüyorum. Biz de şimdiden bu konuya adapte olmaya çalışıyoruz. 2025 yılında birçok otomobil üreticisinin içten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçlara geçeceği tahmin ediliyor. Tabii ki, yerli elektrikli aracımız olan TOGG'u da garajlarımızda görmek isteriz. Sıfır araçlardaki gibi ikinci el otomobil piyasasında da elektrikli araçlara olan talebin artacağını düşünüyorum. Bu, tercih meselesi olacak, ancak elektrikli araçlar hem parça hem de donanım olarak daha az sorun çıkaran, ekonomik araçlar olarak öne çıkıyor ve yaygınlaştıkça daha fazla tercih edilecekler" şeklinde konuştu. Haber Merkezi