Üniversite yetkilileri, 2023 YKS ile yerleştiği üniversitemiz programına mazereti sebebiyle süresi içerisinde kayıt yaptıramamış adaylar 22 Eylül 2023 Cuma günü saat 16:00’a kadar mazeretlerini belirten dilekçe ve kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen kayıt yaptırmak istediği birimin öğrenci işleri bürosuna başvuruda bulunacak dedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Başkanlığına başvurmaları halinde mazeretleri kabul edilenlerin kayıtları yapılacaktır.Mazeretli Kayıtta İstenen Belgeler, DilekçeMazeret açıkça belirtilerek, ilgili belgeler de eklenecektir. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı. Yerleştirme Belgesi. Eş değer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptıramayacaklardır. 2008 ve önceki yıllarda Ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ortaöğretim diplomasının aslı veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslını birim öğrenci işleri bürosuna şahsen getireceklerdir.

Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı Fotokopisi önlü ve arkalı. Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (Bu durumda olan adayların mazeretlerini bildiren belgeyi kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan almaları gerekmektedir.)

KAYIT TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (Bu durumda olan adayların mazeretlerini bildiren belgeyi kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almaları gerekmektedir.)

KAYIT TARİHİNDE ASKERLİK YAPMAMIŞ ÖĞRENCİLER

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2023-YKS'ye başvurabilirler. Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 2023-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.Sağlık Raporu Özel Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen öğrencilerden istenmektedir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı’na yerleşen adaylar "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10’uncu maddesi d, e, f bentleri ile ‘5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir