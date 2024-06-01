Yerköy Molla Hüsrev Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdunda kalan öğrencilere, yaklaşan finaller öncesi moral olması amacıyla yurt müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, Yurt Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Fatih Baltacı ile birlikte Yerköy Çamlığı’na giderek mangal yaptılar.

Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaklaşan finaller öncesi öğrencilerimizin moralini yükseltmek için bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu amaçla onları Yerköy Çamlığı’na getirdik. Burada hep birlikte mangal yapıp, doğanın tadını çıkardık. Öğrencilerimizle keyifli vakit geçirdik. İnşallah bu etkinlik finallerde de başarılar getirir.”

Etkinliğe katılan öğrenciler de oldukça memnun kaldıklarını belirterek, yurt müdürlüğüne ve görevlilere teşekkür ettiler.