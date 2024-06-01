Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Fakülte öğrencilerinin Doç. Dr. Pakize Urfalı Dadandı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Pakize Urfalı Dadandı, dinleti öncesi bir konuşma yaptı.

Doç. Dr. Dadandı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şiir ve müzik yaşamın her aşamasında bizlere eşlik eder. Sevincimizi, hüznümüzü, umudumuzu ve kederimizi dile getirir. Bir kelime, bir dize, binlerce duyguyu taşıyabilir. Müzik ise ruhun dilidir, duygularımızı titreten melodileriyle kalplerimize dokunur. İstedik ki bu dinletiyle belki de çoğu zaman ihmal ettiğimiz kendimizi, duygularımızı edebiyatımızın en seçkin şairlerinin dizeleriyle ve müziğin müstesna gücüyle hatırlayalım. Gönlünüzde bir huzur, zihninizde güzel bir anı oluşturabilirsek ne mutlu bize.”

Fakültenin farklı bölümlerinden birçok öğrencinin gerçekleştirdiği ve katılımcılar tarafından büyük beğeni alan etkinlikte ünlü şairlerin şiirleri seslendirildi ve çeşitli müzik performansları sergilendi.