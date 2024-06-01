Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede ikamet eden şehit ailelerini, yaşlı ve bedensel engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Kaymakam Aydın, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Aydın yapmış olduğu ziyaretler kapsamında "Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Her fırsatta ilçemizde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ediyoruz. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir. Onlar toplumumuzun gözbebeğidir. Yaşlılarına sahip çıkan bir toplum, kültürel değerlerine ve tarihine de sahip çıkar. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir" açıklamasında bulundu.