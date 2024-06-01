Çalışmaları süren taslağın Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Taslakta; evini 5 yılın sonunda satanlara yüzde 40’a varan ek vergi getirilmesi ve kira vergisinin yüzde 50’nin üzerinde artırılması gibi maddelerin yer aldığı iddia ediliyor. Ayrıca, 2 ya da daha fazla evi olan kişilerden alınacak emlak vergisine de zam yapılabileceği konuşuluyor. Tapu harcı yükünün de yeni düzenleme ile yükselmesi bekleniyor.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, evlerini satan konut sahiplerinin satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farka ilişkin vergi ödediğini belirterek, "Onaylanması durumunda 2 ya da daha fazla ev alanların vergileri katlamalı olarak artacak. Satın aldıktan sonra konutunu kiraya vermeyi düşünenler bundan cayacaktır. Konuşulan haliyle yasa çıkarsa talep düşer, yeni konut üretimi azalır, kira piyasasına da yeni konut girişi olmaz. Devlet tarafından kiralık konut seferberliği gerçekleştirilmezse büyük bir kira krizi birkaç yıl sonra kapıyı çalar." dedi.

Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü ise, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların mağdur olacağını belirterek, "Kimse evini kiraya vermeyecektir. Artık ev sahipleri 12 ayda aldığı kira gelirinin yarısını devlete vergi olarak verecek. Kira fiyatlarının misliyle artması ve tahliye taahhütnamesi imzalamayanlara kiralama yapılmaması bu durumda gündeme gelecektir. Yasa çıkarsa, konutlar bir yatırım olarak düşünülmez, hisse senedi veya borsaya yönelinir. Kimse piyasa daraldıkça ev alamayacak, kira fiyatları da yukarı fırlayacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, hükümetin dolaylı vergiler dışında doğrudan vergi gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler almaya çalıştığını belirterek, "Birden fazla gayrimenkulü olanlara vergilerin artırılması planlanıyor. Bu Fransa’da da uygulanıyor. Ek vergi alınmasından ziyade beyanname düzeltmesi getirilmeli. Ayrıca taşınmazların değerleri daha doğru belirlenmeli. Oluşturulması gereken değer haritaları sistemine Türkiye’de ihtiyacımız var. Değer haritaları gelirse zaten belediyelerin emlak vergileri oldukça artacaktır. Mal sahipleri artık evlerini kiraya vermek istemiyorlar. Yaz döneminden sonra kira fiyatlarının yüksek seviyede artacağını, piyasada kiralık daire bulunamayacağını ve çok ciddi barınma krizi yaşanacağını düşünüyorum." dedi.