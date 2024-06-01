Yozgat'ta "Oksijen Adam" olarak tanınan doğa gönüllüsü emekli Abdullah Karataş, 23 yılda oluşturduğu 25 hatıra ormanıyla tabiata nefes oluyor.

Kaymakam Demir, Karataş tarafından ilçeye bağlı Emirbey köyünde oluşturulan hatıra ormanını ziyaret etti.

Yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Karataş, “Köylere giderken her yer bozkır, fidan yok, çeşme yok ve kendi kendime, 'Burada bir orman olsa ne güzel olur' derdim. Allah nasip etti, kazancımın çoğunu ormanlar için harcadım. 'Şurada bir çeşme olsa' diye hayal ederdim, oraya çeşme yaptırdım. Şükürler olsun hayallerimi proje üreterek gerçekleştiriyorum" dedi.

Karataş, ormana, doğaya ve insanlığa hizmet etmeyi sevdiğini anlatarak, "Bugüne kadar 25 hatıra ormanı oluşturdum. 110 bin lavanta fidesi diktim. 20'yi aşkın çeşmem oldu. Fidanların finansmanını kendim sağlıyorum ve 2000 yılından beri bu hizmetlerimi yapıyorum. Ormanlarımızda su bulunmayan yerlere kuyu açtırıyorum. Güneş paneliyle, damlama sistemi ve su tanklarıyla, hortumlarla sulamasını yapıyorum. Sabah erkenden kalkıp işime gidiyorum. Bazen işçi alıyorum, su bulunmayan yerlerde de tanklara su doldurtup jeneratör ve pompa sistemiyle sulama yapıyorum " diye konuştu.

Karataş, devlete ve millete faydalı hizmetler yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "2023 yılında 20 bini aşkın fidan dikimi gerçekleştirdim. 2 bin karışık meyve ağacı diktim. Devletimize 100. yıl armağanı olarak 100 ceviz fidanı diktim. Okul, cami ve Kur'an kursu bahçelerini ağaçlandırıyorum. Ankara Atatürk Orman Çiftliğine engelli çocuklarımız adına bin fidan gönderdim. Bu hizmetleri Allah ömrü verdikçe yapacağım."