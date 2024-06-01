Espressolab, Türkiye'nin kahvecilik alanında en çok konuşulan markalarından biri haline gelmiş durumda. Bu popüler markanın arkasındaki isim olan Esat Kocadağ, vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, Espressolab kurucusu Esat Kocadağ kimdir?

Türkiye'de hızla şubeleşen Espressolab, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, hem markanın büyüme hızını hem de yapılan yorumları yakından takip ediyor. Sütiş markasının üçüncü kuşak temsilcisi olan Esat Kocadağ'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu sıkça araştırılan konular arasında.

ESAT KOCADAĞ KİMDİR?

1985 doğumlu olan Esat Kocadağ, kahveye olan tutkusunu Espressolab markasıyla hayata geçirmiştir. Türkiye’nin ilk karton fabrikasının dönüştürülmesiyle Espressolab Roastery'yi kuran Kocadağ, İstanbul Merter’de Avrupa’nın en büyük kahve dükkanını açarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Tamamen yerli bir marka olan Espressolab, Türkiye’nin en başarılı kahve markalarından biri olarak dikkat çekmektedir.

ESPRESSOLAB'IN BAŞARI HİKAYESİ

2022 yılında yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırımla Merter’deki eski bir kağıt fabrikasını dönüştüren Kocadağ, Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezini açmıştır. Espressolab Roastery, günlük 10 bin müşteriyi ağırlama kapasitesine sahiptir. Kocadağ’ın ailesi 170 yıldır hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Espressolab markasını kurarken 30 bin dolarlık bir yatırımla işe başlamış olan Kocadağ, markasını kısa sürede büyütmeyi başarmıştır.

Espressolab Kurucusu Esat Kocadağ, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada, "Her 3 günde 1 şube açmaya başladık." ifadelerini kullanarak markanın hızlı büyüme stratejisini vurgulamıştır. Öte yandan Espressolab'ın bir açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmiş olması gündem olurken vatandaşlar sosyal medyada bu konu hakkında çok sayıda yorum ve paylaşım yaptı.