Enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları ve diğer ekonomik etkenler nedeniyle asgari ücret değişikliği yaşanmış, bu da yardım maaşlarının gözden geçirilmesini gerektirmişti. İşte evde bakım maaşlarına dair yeni güncellemeler ve şartlar:

Evde bakım maaşları, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek programı olarak biliniyor. Ancak ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle bu maaşların güncellenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir güncelleme yapıldı.

Özellikle temmuz ayında memur maaşlarının katsayısına dayalı olarak artırılan evde bakım maaşları, ağustos ayından itibaren 5 bin 97 lira olarak ödeniyordu. Ancak 2024 Ocak'ta yapılması beklenen bir zam ile bu maaşlar daha da artacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, memur maaşlarına yaklaşık yüzde 50 oranında bir zam yapılması planlanıyor. Bu zam, evde bakım maaşlarına da aynı oranda yansıyacak. Yani memur maaşlarına yüzde 50 zam gelirse, evde bakım maaşı ödemeleri 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasında güncellenecek.

Evde bakım maaşı almak isteyen ailelerin belirli genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, askerlik ile ilişiğinin olmama gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca başvuru esnasında gerekli belgelerin de eksiksiz olarak sunulması gerekiyor. (Haber Merkezi)