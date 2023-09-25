İtfaiye eri ve zabıta branşlarında istihdam edilecek memur adayları için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak gerekmektedir. İşte başvuru şartları ve detaylar:

Genel ve özel şartlar:

Başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara uymaları gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'na göre ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak.

Askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru özel şartları:

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların ilan edilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Boy ve kilo şartlarına uymak: Erkek adaylar için en az 1.67 metre boyunda olmak, kadın adaylar için en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark bulunmamalıdır.

İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gerekmektedir.

İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adayların az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru süreci:

Başvurular 16 Ekim 2023'ten 27 Ekim 2023'e kadar şahsen yapılabilecektir. Başvurular Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olup, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 220 yeni memur alımı için başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen genel ve özel şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra başvurular değerlendirilerek uygun görülen adaylar sınavlara çağrılacaktır. Başvurmak isteyen adayların belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önemlidir. (Haber Merkezi)