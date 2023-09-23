Yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil firması Akdağmadeni Belediyesi’nin desteğinin yanı sıra NEA TREND gibi Bursa'nın önde gelen tekstil firmalarının desteğiyle ilçede faaliyet göstermeye başladı.

Büyük bir revizyonla ve yeni hizmet anlayışıyla üretime başlayan tekstil fabrikasını ziyaret eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yatırımcılar Taner Çelik ve Nevzat Uzak ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her zaman yatırımcıların yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizde istihdam sağlayacak, üretecek, Akdağmadeni’ne ve vatandaşlarımıza hizmet verecek yatırımcıların bugüne kadar yanında olduk bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZA EKMAK KAPISI OLACAK”

Yaklaşık 3 yıl önce belediye olarak fabrika binasını hazırlayıp tamamladıklarını belirten Başkan Yalçın, “Birçok vatandaşımıza ekmek kapısı olan tekstil fabrikası artık yenilenen yüzü ve dünya markalarına ihracat yapan köklü firmasıyla üretime başladı. Bursa’nın önde gelen tekstil firmalarından NEA TREND’in destekleriyle ilçemizde üretime başlayan TANEKS Giyim özellikle dünya markalarına yaptığı üretimle dikkat çekerken yurt dışına yapmış olduğu ihracatla da ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

“YÖNETİCİLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Akdağmadeni’nin ekonomik olarak kalkınması, vatandaşların iş bulması, refah seviyelerinin yükselmesi için biz yöneticilere büyük görevler düştüğünün altını çizen Yalçın, “Allah’a şükür göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde istihdamı nasıl arttırabiliriz, gençlerimize, vatandaşlarımıza nasıl ekmek kapısı aralarız bunun gayretinde olduk. 3 yıl önce yapmış olduğumuz büyük çalışmalar sonrasında kurulmasına vesile olduğumuz tekstil fabrikası bugün yurt dışına ihracat yapan, tertemiz ve kaliteli üretim bandıyla vatandaşlarımıza istihdam sağlayan büyük bir fabrikaya dönüştü. Tam kapasite çalıştığında 400 vatandaşımıza istihdam sağlayacak tekstil fabrikasına yatırım yaparak yenileyen Taner Çelik Bey ve Nevzat Uzak Bey’e teşekkür ediyorum. Uzun yıllar ilçemizde üretime devam etmesini temenni ettiğimiz TANEKS Giyim tekstil fabrikasının Akdağmadeni’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI ÜRETİYORUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren fabrika sahibi Taner Çelik ise; “Akdağmadeni’nde büyük bir üretim fabrikası kurduk. Burada bayan dış giyim üzerine dünyaca ünlü markalara üretim gerçekleştiriyor ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bugün burada olmamıza vesile olan sürecin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a teşekkür ediyorum. Yakın zamanda kapasite artırımına gidecek olan tekstil fabrikası büyük çoğunluğu bayan işçi olacak şekilde personel alımı yapacaktır. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımız fabrika içerisinde insan kaynakları bölümüne başvurularını yapabilirler” dedi. (Haber Merkezi)