Söğütlüçeşme istasyonundan hareket eden tren, öğleden sonra Sivas'a ulaştı. Bu heyecan verici seferle birlikte bilet fiyatları da netlik kazandı. İşte detaylar:

BİLET FİYATI BELLİ OLDU

İstanbul - Sivas YHT'nin bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Ekonomi sınıfı için 905 lira, business sınıfı için ise bin 360 lira.

Yozgat ile İstanbul arasındaki YHT seferlerinin bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: Söğütlüçeşme, Bostancı ve Pendik istasyonlarından Yozgat'a ekonomi sınıfı için 690 lira, business sınıfı için 820 lira.

Yozgat ile İstanbul arasındaki diğer güzergahlar için bilet fiyatları da şu şekilde belirlendi: Yozgat-İstanbul Bakırköy, Halkalı istasyonlarına ekonomi sınıfı için 650 lira, business sınıfı için ise 780 lira.

Bu gelişmelerle birlikte, Yozgatlılar artık daha hızlı ve konforlu bir şekilde İstanbul'a seyahat edebilecekler.