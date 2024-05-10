Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile gerçekleştirilen yüz yüze hizmet içi eğitimleri tamamlandı.

27-28 Nisan 2024 tarihlerinde TOKİ Mevlana İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda ve 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu-Ortaokulunda, öğretmenlere yönelik “Öğrenen Lider Öğretmen” eğitimleri verildi.

4 Mayıs 2024 tarihinde Merkez Sakarya İlkokulunda, 5 Mayıs 2024 tarihinde ise Millî Eğitim Vakfı İlkokulunda gerçekleştirilen “Temel Eğitim Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Programı” eğitimi tamamladı.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Eğitimlere katılan ÖRAV Eğitmenlerimiz ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ederiz. ÖRAV iş birliği ile gerçekleştirilen eğitimlerimiz 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecektir” ifadelerini kullandı.