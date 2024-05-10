Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Bilim Fuarı düzenlendi. Ülkede bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışına Kaymakam Osman Kurt, Belediye Başkan Vekili Burhan Zanbak, Ozan Belediye Başkanı Ahmet Yaşar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Doğan, ilçe protokolü, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Şenlik havasında yapılan gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin canla başla çalışarak ekip ruhu içinde hazırlamış olduğu projeler görücüye çıktı.

Yapmış oldukları projelerden dolayı öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Kurt, “Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulumuzda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışını gerçekleştirdik. Fuarın hazırlanması sürecine katkı sağlayan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Doğan ise yapmış olduğu konuşmada, "Öğretmen ve öğrencilerimizin aylardır süren emeklerini izleyenlerle buluşturmak ve öğrencilerimizi geleceğin birer mucitleri ve araştırmacıları olarak hayal edebilmenin ilk aşamasını tamamlamış olmak biz eğitimciler için paha biçilmez bir duygudur. Bizleri bu önemli günümüzde yalnız bırakmayan değerli tüm protokolümüze, velilerimize ve ziyaretçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bilim fuarı projelerinin hazırlanmasında ve sergilenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimizle danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.