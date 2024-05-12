İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan açıklamalarla vatandaşların trafik kuralları konusunda bilinçlenmesine katkı sağlanıyor.

Ekipler yaptıkları açıklamada özellikle emniyet kemeri ile kask kullanımının önemine dikkat çekti.

Ekipler tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamayla vatandaşlar ekiplerce ayrıntılı olarak bilgilendirildi.

Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanarak, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için emniyet kemeri takılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Hızlı bir şekilde artan motosiklet kazalarını önlemek adına, sürücülerin mutlaka kask takması gerektiği hatırlatıldı. Kaskın hayati önem taşıdığı belirtildi.

EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerinin neden gerekli olduğunu anlatan ekipler tarafından, “Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma/çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir. Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir. Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, çarpma veya çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır” denildi.

“MOTOSİKLET KASKLARININ HAYATİ ÖNEMİ”

Ekipler motosiklet hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Motosiklet kazaları, genellikle ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilir. Araştırmalar, kask kullanımının, baş yaralanmalarını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Kaskın, darbe anında kafaya gelen kuvveti dağıtarak, beyne ulaşan şiddeti azalttığı bilinmektedir. Bu, potansiyel olarak ölümcül olabilecek yaralanmaları önleyebilir. Kasklar, özellikle baş ve beyin bölgesini korur. Baş yaralanmaları, motosiklet kazalarında en ciddi yaralanma türlerindendir ve uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kask takmak, bu tür yaralanmaların şiddetini azaltır veya tamamen önleyebilir. Motosiklet sürerken, sürücüler çeşitli çevresel tehlikelere maruz kalır. Bu tehlikeler arasında uçan enkaz, böcekler, toz ve hava koşulları yer alır. Kaskın vizörü, bu tür maddelerin gözünüze girmesini engeller ve görüşünüzü korur.”

SİNYAL VERMEYİ UNUTMAYIN

Sinyal; durağan haldeki aracın hareket edeceğini, seyir halindeki aracın ise şerit ya da yön değiştireceğini belirtir. Bir uyarı niteliğinde olan sinyaller kullanılmadığında ise trafikteki diğer araçlar, sinyal kullanmayan aracın planlanmayan hareketinden dolayı zor durumda kalabilir. Bu durum kazalara da neden olabilir.

TAKİP MESAFESİNE UYUN

Trafik kazalarına sebep olan şeylerden biri, sürücülerin takip mesafesine uymamasıdır. Takip mesafesi, öndeki aracın ani bir fren yapması ya da önde kaza gerçekleşmesi durumunda çarpışma yaşanmadan durmanıza yardımcı olabilecek mesafedir. Takip mesafesine uymak o kadar önemli ki “Direksiyon Sınavına Gireceklere Tavsiyeler” yazımızda da bahsettiğimiz gibi direksiyon sınavında takip mesafesine uymamak, kırmızı hatalardan biri olarak kabul edilir ve sınavdan kalmanıza neden olabilir.

Peki, takip mesafesi nasıl hesaplanır? Takip mesafesini bulmak için yapılması gereken, seyir halindeki aracınızın saatlik hızını ikiye bölmektir. Örneğin saatte 80 km hızla gittiğiniz bir durumda öndeki araçla aranızda bırakmanız gereken mesafe 40 metredir. Bunu ölçmek için ise öndeki aracı referans alabilirsiniz. Öndeki aracın geçtiği yere 2-3 saniye sonra ulaşıyorsanız ideal takip mesafesini ayarlamışsınız demektir. Bu arada yağmurlu havalarda takip mesafesini iki katına çıkarmanız gerektiğini hatırlatalım.

TRAFİK LEVHALARINI TAKİP EDİN

Hız limitleri, aracın türüne ve seyir halindeki yol tipine göre farklılık gösterir. Bu nedenle hangi yolda kaç km hızla gidilmesi gerektiğini takip etmek için trafik işaretlerini ve levhaları incelemelisiniz.

Tabii sadece hız sınırını belirten levhaları değil, tüm işaret ve levhaları takip ederek sürüşünüze bu doğrultuda yön vermeniz gerektiğini de hatırlatalım.

GEREKLİ DURUMLARDA YOL VERİN

Yaya ve okul geçitlerinde yayanın önceliği vardır. Bu sebeple yayalara öncelik verilmemesi trafik kurallarına aykırıdır. Fakat yayaların dışında trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar da bulunur.

Ambulans, itfaiye, organ nakil ve kar-buz kazıma gibi görevleri bulunan acil müdahale araçları, afetlerde hizmetli araçlar, güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla olay yerine giden polis veya zabıta araçları trafikte önceliklidir.

Bunun yanı sıra bölünmüş ya da tali yoldan gelen araçlar veya kavşağa girmek üzere olan araçlar da ana yolda seyir halinde bulunan araçlara yol vermelidir.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI’NI YENİLEMEYİ UNUTMAYIN

Mutlaka bilinmesi gereken trafik kurallarını aktardık. Fakat bunlara ya da farklı bir trafik kuralına uymadığınız için plakanıza kesilen trafik cezası bulunuyorsa ceza ödeme işlemini gerçekleştirmeniz gerektiğini hatırlatalım. Dilerseniz trafik cezası ödeme ve indirimli trafik cezası hakkında yazdığımız yazıyı okuyarak bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bahsettiğimiz kuralların yanı sıra bilmeniz gereken çok önemli bir konu daha var: Zorunlu Trafik Sigortası! Kaza durumlarında meydana gelen maddi zararı hasar oranı ve sürücünün kabahati doğrultusunda tamamen ya da kısmen karşılayan Zorunlu Trafik Sigortası, her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta çeşididir. Trafik sigortası poliçe geçerlilik tarihi biten araçların trafiğe çıkması yasaktır. Aksi takdirde cezai işlemle karşılaşabilirsiniz.

Merak etmeyin; Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmak da poliçe yenilemek de oldukça kolay! “Zorunlu Trafik Sigortası Fiyat Teklifi” sayfamızı ziyaret ederek aracınız için teklif alabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru ya da poliçe oluşturma işlemleri için de satış kanallarımız ile iletişime geçebilirsiniz.