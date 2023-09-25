MZT adlı bir firma, 81 ili kapsayan bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’nin en uykucu illeri açıklandı. Detaylar haberimizde:

MZT adlı bir firma tarafından yapay zekâya Türkiye'nin en uykucu illeri soruldu. Yapılan araştırma sonrasında en uykucu iller belirlendi. Peki, aralarında Yozgat var mı? İşte cevabı;

MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yapay zeka teknolojisi kullanılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin hangisinin uykucu olduğu araştırıldı. İşte bu ilginç araştırmanın sonuçları:

LİSTENİN BAŞINI İSTANBUL ÇEKTİ!

Araştırmada ilk sırayı İstanbul aldı. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, trafiği, iş stresi ve yoğun yaşam temposuyla ülkenin en uykucu ili olarak belirlendi. İstanbul'u takip eden iller sırasıyla Adana, Kayseri, Sakarya ve Malatya olarak sıralandı.

YOZGAT LİSTEDE YOK!

Yozgat'ın durumu merak edenler için ise iyi bir haberimiz var. Yapılan araştırmada, Yozgat en uykucu iller listesinde yer almadı.

En uykucu iller sıralamasında Çorum, Uşak, Rize ve Bayburt gibi iller de dikkat çekti. Araştırma, Türkiye genelinde uyku alışkanlıklarının ve yaşam koşullarının farklılıklar gösterebileceğini bir kez daha gözler önüne serildi.

En uykucu iller sırasıyla şu şekilde açıklandı: İstanbul, Adana, Kayseri, Sakarya, Malatya, Çorum, Uşak, Rize, Bayburt. (Melike Aslı Arslan)