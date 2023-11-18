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Emekli maaşı zammına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği gelecek zam oranıyla ilgili önemli tahminler ortaya çıkıyor. Seçim öncesinde en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 liraya yükseltildi. Ancak Temmuz ara zammında en düşük emekli maaşında bir değişiklik yaşanmadı. Şimdi emekliler, yeni yıl öncesinde ocak zammında en düşük emekli maaşının yüzde kaç artacağını merakla bekliyor.

En son olarak Cumhuriyetin 100. yılında emeklilere yapılan 5 bin TL ikramiye müjdesi, emekliler arasında olumlu bir heyecan yaratmıştı. Ancak yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı zammına dair gelişmeler de titizlikle izleniyor. Peki, yeni yılda emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç oranında zamlanacak? Ekonomistlerin son tahminlerine göre;

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

Şu an en düşük emekli maaşı 7,500 TL seviyesinde bulunuyor. Nisan ayındaki artışla birlikte 5,500 TL'den 7,500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, Temmuz ayında bir değişiklik yaşamadı. Ancak yeni yıla girerken, sene başında ciddi bir artış öngörülüyor.

Önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 88'ine tekabül ediyordu, ancak bu oran şu anda yüzde 66'ya düştü. Asgari ücretin 16 bin TL civarına çıkması durumunda en düşük emekli maaşı arasındaki farkın açılması bekleniyor. Tahminlere göre, şu anda 12,250-12,500 TL civarında olan en düşük emekli maaşı, sene başında yapılacak artışla birlikte daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Ekonomistler, yapılacak oransal zamda en düşük emekli maaşına en yüksek oranda zam yapılmasını temenni ediyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının kök maaşa sabitlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ekonomistler, yüzde 38-40 arasında enflasyon farkı beklediğini dile getiriyor. Memurlara toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 9'luk farkın da yüzde 47'yi bulması öngörülüyor. Refah payıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış olabileceği tahmin ediliyor.

Son yıllarda SSK, Bağkur ve memur emeklilerine benzer oranda zam yapıldığı göz önüne alındığında, ekonomistler, yüzde 50'ye yakın bir artışın tüm emeklilere yapılmasını beklediğini ifade ediyor.