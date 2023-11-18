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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve izlenebilirliği konusunda önemli adımlar atarak göçer hayvanlar ile koyun ve keçi türü sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve izlenmesine yönelik üç yönetmelikte değişikliklere imza attı. Yürürlüğe giren düzenlemelerle hayvan sahiplerinin sorumlulukları güçlendirildi, yeni tanımlama yöntemleri getirildi. Detaylar haberimizde!

Yapılan düzenlemelerle birlikte, hayvanların tanımlı ya da tanımsız olma durumuyla ilgili yeni bir sınıflandırma sistemi hayata geçirildi. Artık özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde numarası tespit edilemeyen hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek.

Hayvan sahipleri, hayvanın aynı özgün tanımlama numarasına sahip olup olmadığını beyan etmekle yükümlü tutulacak. Bu beyanın yapılamadığı durumlarda ise hayvan sahiplerinin taahhütname vermesi gerekecek; aksi takdirde hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek ve bu durumda Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlar, yeni tanımlama numarasını içeren kulak küpesi ile tanımlanacak, bu da hayvan izleme sürecini daha etkin hale getirecek bir önlem olarak öne çıkıyor. Bu düzenlemeler, sektördeki denetim ve izleme süreçlerini güçlendirerek hayvan sağlığını koruma hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.