Bu yıl Grozni'de düzenlenen 32. IFF "Altın Şövalye" jürisi, 8 gün süren olağanüstü bir festivalin ardından kararlarını açıkladı.

Rus tiyatro ve sinema yönetmeni Andrei Konchalovsky başkanı olduğu Mikhail Galubowich (Rusya), Vladimir Gostukhin (Belarus), Anjel Gutyerres (İspanya), Jovan Markovic (Sırbistan), Margarit Nikolov (Bulgaristan) sanatçılardan oluşan jüri, uluslararası yarışmaya katılan 20 film arasından "Elif Ana" filmini özel ödüle layık görürken, festivalin organizasyon komitesi de "Elif Ana’yı bu ödüle layık buldu.

20'den fazla ülkeden temsilcilerin katıldığı film festivalinde ödülünü ELİF ANA filmini temsilen yönetmen Semir Aslanyürek aldı. Aslanyürek festivale teşekkür ederek ‘Yaşasın Sinema, yaşasın festivaller! Umarım Altın Şövalye FF önümüzdeki yıllarda bir kez olsun İstanbul’da da düzenlenir’ dedi.

Yönetmenler Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in 2022 yılında birlikte yönettikleri ELİF ANA, bilgeliği ile tanınan Anadolu'nun kutsal annesi Elif'in sevgi, barış, eşitlik, paylaşım, hoşgörü ve merhamete dair değerlerini işleyen bir gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Depremin yıktığı kentlerde deprem olmadan çekilen Elif Ana filmi geçen kış gösterime girmiş ve özellikle Avrupa’daki Alevilerin çok yoğun ilgisini çekmişti. Depremden dolayı gösterimleri devam etmeyen filmin sonbaharda yeniden gösterime girmesi bekleniyor.

https://youtu.be/pIgqiTIUd0M

Elif Ana'nın oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, Hülya Diken, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Levent Üzümcü ve Sadık Gürbüz gibi Türkiye'nin önemli oyuncularının yer aldığı çok kalabalık bir cast yer alıyor. İGF