Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum xx 21, Brain Angola xx 12, Berkan Durmaz x, Angel Delgado xxx 21, Vittorio Brown xx 12, Thomas Akyazılı x 8, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 15, Jaylon Brown x 5, Ergi Tirpanci x, Ali Efe Barış x, Deniz Kılıçlı x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Türk Telekom: Jerian Grant xx 21, Axel Bouteille xx 14, Tony Taylor x 14, Erkan Yılmaz x 6, Tyrique Jones x 20, Nate Sestina xx 13, Semih Erden x 2, Rıdvan Öncel x, Mehmet Yağmur x, Berk Demir x, Batuhan Acar x, Emircan Koşut x, Boran Güler x
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 15-26 (Türk Telekom lehine)
Devre: 50-47 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 75-72 (Pınar Karşıyaka lehine) İHA