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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin toplamda 270 milyar lira tutarındaki bir kısmını karşıladığını belirtti. Ayrıca, Bayraktar, maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını da vurguladı.

Bakan Bayraktar, 2024 yılı bütçesini sunarken, Sakarya gaz sahasında gerçekleştirilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin ardından doğalgazın halkın kullanımına 3 yıl içinde sunulduğunu ifade etti. Günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretim ile 1,5 milyon hanenin günlük doğal gaz ihtiyacının karşılandığını belirten Bayraktar, enerji arz güvenliği açısından önemli olan yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının sürdüğünü söyledi. Bayraktar, 2005'te başlatılan kömür arama çalışmaları sonucunda linyit rezervinin 20,4 milyar tona, taşkömürü dahil toplam kömür rezervinin ise 21,9 milyar tona ulaştığını açıkladı.

Bakan, Gabar'da 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşarak yurt içi üretimin toplam günlük 200 bin varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, bu durumun kendi kaynaklarından karşılanan tüketimin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturacağını söyledi. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçmesiyle maden, doğal gaz, petrol üretiminden elde edilen gelirin vatandaşların faydasına sunulacağını ifade etti.

Bayraktar, enerji portföyünde 2035'e kadar 7,2 gigavat nükleer kaynaklı kurulu güç hedeflendiğini vurgulayarak, küçük modüler reaktörlere yönelik lisanslama ve teknolojik gelişim sürecine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Maden ihracatına da değinen Bakan, 2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatının, 2022 yılında on katına çıkarak 6,5 milyar dolara ulaştırıldığını ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını ifade etti.