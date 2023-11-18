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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancıların sayısı duyuruldu. 9 Kasım itibarıyla, ülkede ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 1 milyon 127 bin 38 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 19 Ocak 2023 tarihindeki 1 milyon 335 bin 153 seviyesine kıyasla 208 bin 115 azalarak yüzde 15'lik bir düşüş gösterdi.

İstanbul, ikamet izni ile yaşayan yabancıların en yoğun olduğu il olarak öne çıkıyor ve toplamda 568 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Antalya, 130 bin 994 kişi ile ikinci sırada yer alırken, Ankara, Bursa, Mersin, İzmir ve Muğla gibi iller de sırasıyla yabancı nüfus açısından dikkat çeken diğer şehirlerdir.

Rus vatandaşları, Türkiye'de ikamet izni alan yabancılar arasında en büyük grup olarak öne çıkıyor. Toplamda 107 bin 392 Rus, Türkiye'de ikamet izni ile yaşamaktadır. Rusları sırasıyla Türkmenistan, Irak, Suriye ve İran vatandaşları takip ediyor.

En az yabancının yaşadığı şehirler arasında Tunceli öne çıkarken, bu şehri Muş, Bayburt ve Ardahan izliyor. Bu yıl içindeki ikamet izni başvurularının kategorilere göre dağılımında, 673 bin 355 kişi kısa dönem, 140 bin 99 kişi öğrenci, 114 bin 282 kişi aile, ve 199 bin 302 kişi diğer kategorilerde yer alıyor.

Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 18 yılda önemli bir artış göstererek 1 milyon 127 bine ulaştı. 2019 yılında ilk kez 1 milyonu aşan bu rakam, 2022 yılında 1 milyon 354 bin 94'e yükselmişti. Ancak, 9 Kasım itibarıyla kaydedilen 1 milyon 127 bin 38 rakamı, 19 Ocak'taki 1 milyon 335 bin 153'e kıyasla yüzde 15'lik bir azalmayı temsil ediyor.