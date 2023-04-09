Merkezde bu kez de Deneyap Havacılık ve Uzay eğitimleri veriliyor. Ayrıca öğrenciler lastik motorlu model uçak yaparak uçurdular.

Eğitim hakkında merkezden yapılan açıklamada ise, “Öğrencilere temel uçuş prensipleri, hava araçları, roket ve uydu sistemleri konusunda temel bilgi sahibi olmaları ve örnek uygulamalar ile model seviyesinde bu sistemlerin donanım ve yazılımlarının prensiplerine hâkim olmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda ders içeriğinde öncelikle dünyada ve ülkemizde havacılığın geçmişten günümüze gelişimi, hava aracı çeşitleri ve temel hava aracı uçuş prensipleri anlatılacaktır. Ardından ülkemizin her geçen gün dünyada adından daha fazla söz ettirdiği İHA sistemlerine yönelik temel model uçak uygulamaları gösterilecektir” denildi. Haber Merkezi