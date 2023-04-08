Gayrimenkul Danışmanı Yunus Emre Şahin, emlak piyasasının durgun ve belirsiz olduğunu ifade ederek, temmuz ayında da kiraların artacağını bildirdi.

“PİYASAYI DURMA NOKTASINDA”

Ramazan ayından dolayı emlak piyasasının durgun olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Yunus Emre Şahin, "Ekonomik açıdan sıkıntılı süreç geçiriyoruz. Pahalılık aldı başını gidiyor. Hükümetin buna karşı mücadelesi var ama yeterli değil. Ramazan ayı ve seçim çalışmaları da piyasayı durma noktasına getirdi" diye konuştu.

“KARAMSARLIK VAR”

Piyasanın ne olacağının belli olmadığını ifade eden Danışman Şahin, "Millette bir karamsarlık var. Ben her zaman gelecek için ümitliyim. Yatırım yapmak isteyenler dolara, avroya veya altına değil toprağa yatırım yapsınlar. Toprak her zaman kazandırıyor" şeklinde konuştu.

“KİRACILAR EVİNDEN ÇIKMASIN”

Emre Şahin, ev sahibi ve kiracıları uyardı. Şahin, "Vatandaşımız, kiradaki konutlara en fazla yüzde 25 bir artış yapılabileceğini unutmasın. Bunun dışındaki yüksek zamlar nedeniyle kiracılar evinden çıkmasın. Hükümetin aldığı karar var. Bu tespit edilirse, ev sahibi hem para cezası hem de 2 yıl kiraya vermeme cezası alabilir. Temmuz ayında zaten kiralar artacak. Vatandaşa yardımcı olmak gerekir. Deprem bölgesinde 5 Şubat'ta milyarder olanlar, 6 Şubat'ta yerle bir oldu. Vatandaşlarımız biraz elini vicdanına koysun ve her şeyi devletten beklemesinler" diye konuştu. Selma Şahin