Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Kültür Sarayı’nda, AK Parti milletvekili aday adaylarıyla iftarda bir araya geldi. Oktay, iftar sonrası yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Siyaset kurumuna bakış açılarının millete aşkla, heyecanla hizmet etmek olduğunu belirten Oktay, “Hayme Ana’nın, Hallac-ı Mahmud’un, Tacettin Veli’nin Ankarası’na sahip çıkan siz kıymetli yol arkadaşlarımla birlikte adalet ve kalkınma hareketinin bir mensubu olmaktan bahtiyarım. AK Parti, Türk siyasetinde temiz bir sayfa açmış ve o sayfayı mega projelerle, sayısız hizmetlerle doldurmuş Büyük ve Güçlü Türkiye davasının adıdır. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset kurumuna bakışımız; milletimize aşkla, heyecanla hizmet etmektir. Yine gücü yalnızca milletimizden almak ve daima milletimize yönelmektir. Ülkemizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda 20 yıldır omuz omuza yürüyoruz. Yolun en başında her alanda ülkemizi kalkındıracağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzün arkasında durduk. Yerli ve milli politikalarla Türkiye’yi çok farklı bir konuma taşıdık. Günü kurtarmanın değil, sürdürülebilir kazanımların derdinde olduk. İçeriden ve dışardan milletimizin çıkarına ters düşen dayatmalara karşı durarak bayrağımızı yükselttik. Darbeler, terör ağları, ekonomik saldırılar ya da yaptırım tehditleri bizi Türkiye’ye dair hayallerimizden koparamadı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanımlarımızı taçlandırdıklarını ve Cumhur İttifakı olarak her zeminde milletin başını dik tuttuklarını vurgulayan Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her bir ilimizin zengin potansiyelini ortaya çıkararak yerelden kalkınmayla büyüdük. Ankara, tüm ülkenin yükünü sırtlarken başkent olarak ak icraatlardan da payını almıştır. Tek tek saymaya gerek yok; gazi başkent Ankara’nın dört bir yanında yükselen yatırımlar, artan üretim ve teknoloji merkezleri bizi anlatıyor. Şehir hastanelerinden üniversitelere, TOKİ konutlarından, Organize Sanayi Bölgelerine eserlerimiz AK Parti ile Ankara’nın nereden nereye geldiğini anlatıyor. Ankara sanayi, ticaret ve teknoloji şehrine dönüşmüştür. Bilim ve savunma sanayiinin kalbinin attığı başkent olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mizin bir düsturu var, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu düstur; hiçbir zaman geldiğimiz noktayı yeterli görmeyerek kutlu yürüyüşümüzü daha iyiye doğru sürdürmektir. Cumhuriyetin kurucu şehri Ankara için Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır hayallerimiz, hedeflerimiz var. Güçlenen sanayi ekosistemi, üniversiteleri ve teknoparklarıyla tasarlayan, üreten, ticaret hacmiyle rekorlara koşan bir Ankara Tarihi İpekyolu'na ev sahipliği yaptığı gibi tedarik zincirinin kalbinde; ekonominin ivmesini artıran bir Ankara... Tarımsal üretimini öncü teknolojilerle destekleyen, Anadolu’nun bereketine bereket katan bir Ankara... Sağlıktan eğitim altyapısına, ulaşımdan enerjiye her alanda marka hizmetlerin başkenti Ankara tüm ilçeleriyle siyasetin de, hizmetin de, yatırımın da en iyisine layıktır. İstiklal harbimizin karargâhı Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın da karargâhı olacak! ‘Ankara İçin Hemen Şimdi’ diyerek 20 yıldır oluşturduğumuz altyapının üzerine yenilerini koyacak; Ankara'mızı geliştirmeye devam edeceğiz. Muhalefet 7’li masanın etrafında dönedursun biz ülkemizi tüm illeriyle ilçeleriyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızla donatacağız.”

“DEPREMDE ZARAR GÖREN İLLERİMİZİ HER YÖNDEN AYAĞA KALDIRMAK, 81 İLİMİZLE ŞAHLANIŞA GEÇMEK VAR”

‘Ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla AK Parti Ankara Teşkilatımızın şiarını yürekten benimsiyorum’ diyen Oktay, “Ne diyorduk her zaman; ‘AK Parti Ankara her gün seçime hazırdır’! Ankara'mızın her bir köşesinde gençlik kollarımızın coşkusunu, kadın kollarımızın projelerini, il ve ilçe teşkilatlarımızın çalışmalarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle arazide sizlerle birlikte koşturuyoruz. AK Parti’yi geçmişteki ve bugünkü diğer tüm partilerden ayıran en önemli özellik, işte bu vasfıdır. Daima milletle iç içe, her zaman arazideyiz. Bizim gündemimiz ‘oy yoksa hizmet de yok’ diyenlerle asla bir değildir! Bizim gündemimiz ‘koltuk yoksa destek de yok’ diyenlerle asla aynı değildir. Bizim gündemimizde gönüllere girmek; öncelikle milletimizin hayır duasını almak var! İnovasyon ve yatırımlarla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışmak var! Depremde zarar gören illerimizi her yönden ayağa kaldırmak, 81 ilimizle şahlanışa geçmek var. Bizim gündemimizde; yurt içinde ve yurt dışında terör bataklıklarını tamamen kurutarak geleceğe güvenle yürümek var. Bizim gündemimizde, Türkiye’yi ve şehirlerimizi hedefleriyle buluşturmak var” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçirdiği icraatları anlatan Oktay, “Biz, önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak derken ham bir hayalden bahsetmiyoruz, bir demagoji yapmıyoruz. Şu geçen zaman diliminde AK Parti olarak öyle yüksek bir efor, öyle yüksek bir başarı ortaya koyduk ki, birilerinin en parlak hayalleri bile bizim hayata geçirdiğimiz projelerimizin yanında sönük kaldı. Bakın işte, daha birkaç gün önce Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u yollara çıkardık. Türkiye çok güçlenir, bölgesinde lider olur endişesi ve korkusuyla, uçak satmayalım dediler, kalktık, kendi uçaklarımızı yapar hale geldik. Yetmedi helikopterimizi yaptık. Yetmedi gemiler inşa ettik. Yetmedi uçak gemimizi yaptık. Yetmedi İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptık. Ne mutlu ki, bugün ordumuz, şanlı geçmişinin, çelik iradesinin yanında, artık envanterinde yer alan modern silahları, teçhizatlarıyla ve ekipmanlarıyla da dünyanın en saygın ve en caydırıcı orduları arasında yer alıyor. Türkiye’yi kendi topraklarına hapsetmeye çalışanlara inat, Türkiye bölgesinde güçlü bir duruş sergiliyor. Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de doğalgaz arıyor. Cumhurbaşkanımız da müjdeyi verdi. Arife günü çifte bayram yapacağız. İnşallah arife günü, kendi imkânlarımızla, kendi gemilerimizle, kendi teknolojimizle Karadeniz’den çıkardığımız doğalgazı sisteme bağlayacağız. Bunların hepsi Türkiye Yüzyılı'nın ayak sesleri“ ifadelerini kullandı.

"Biz ihya etmenin, inşa etmenin, ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, muhalefet her zamanki gibi yıkmanın, dökmenin peşinde." diyen Oktay, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Bu uzaktan kumandalı ittifakın gündeminde ne var? Sadece kendi küçük hesapları ve koltuk kavgaları var. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına payandalık yapmak var. En milli meselelerde dahi ülkesinin yanında yer alamayıp, terör örgütleriyle aynı safta buluşanlara ‘yazıklar olsun’! Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere ‘yazıklar olsun’! Bunlar önce ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlardan medet umdular, sonuçta hüsrana uğradılar. Türkiye’nin son 20 yıldaki başarılarına gem vuramayan, enerjisini tüketemeyen, hedeflerine yürümesine set çekemeyenler, şimdi bütün bu başarıların mimarı Cumhurbaşkanımızı hedef aldılar. Bir ‘Altılı maşa’ icat ettiler aziz milletimizin asla icazet vermeyeceği, asla üzerinde ittifak etmeyeceği unsurlar, ‘Altılı Maşa’ olarak arzı endam ettiler ve Cumhurbaşkanımıza karşı harekete geçtiler. Ama kimse merak etmesin Bundan önceki seçimlerde nasıl hüsrana uğradılarsa, bu seçimde de hüsrana uğrayacaklar. Kürsülerini FETÖ’ye, PKK’ya kiralayıp örgütlerin sözcülüğünü yaptılar, ama başaramadılar. Şimdi ülke ülke gezip Türkiye düşmanlarına bel bağlıyorlar. Millete kaos, belirsizlik ve tıkalı bir sistem vadediyorlar. Yine başaramayacaklar. Bu milletin gözünün içine, gönlündeki muradına bakmayan başaramaz. Kiminle kol kola girerlerse girsinler. Hangi kara propagandaya sarılırlarsa sarılsınlar” İHA