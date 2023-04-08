İlçede bulunan gençlerle birlikte sahur programı yapıldı.

Program sonrası gençlerle hasbihal edilerek onlara tavsiyelerde bulunuldu.

Programa katılan Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, açıklama yaptı. Avcı açıklamasında, “Gençleri hem Ramazan ayının manevi iklimiyle buluşturmak hem de hafta sonunu fırsat bilerek bir araya getirmeyi hedefledik. Böyle buluşmalar çok önemli ve çok güzel. Bu durumdan gençlerimiz ve cami cemaatimiz de oldukça memnun” dedi.

Müftülükten yapılan açıklamada ise, “Şefaatli Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak ilçemizde ikâmet eden genç kardeşlerimizle sahur programında bir araya geldik. Programımızda bizlerle birlikte olan Kaymakamımız Sayın Yusuf Ilıca ve İlçe Müftümüz Sayın Oğuzhan Avcı Hocamıza teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi