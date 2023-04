Üniversiteden yapılan açıklamada, “Polis teşkilatımızın 178’inci kuruluş yıl dönümü ve polis haftası kutlu olsun” denildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Türk Polis teşkilatımız; 178 yıldır ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, yasaların korunması, organize suçlar, trafik, asayiş, siber güvenlik gibi pek çok suçun önlenmesinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyetin önüne geçilmesinde aziz milletimize umut veren, huzur ve güvenliğini tesis eden başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yasalarla kendisine verilen görevleri başarı ile yerine getiren polis teşkilatımız, sosyal sorumluluk projeleri ile birçok alanda farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı ise şu şekilde, “Diğer yandan yaşadığımız deprem felaketinde diğer güvenlik güçlerimizle birlikte devletimizin yardım ve merhamet elinin vatandaşlarımıza uzatılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bundan sonra da üstlendikleri her görevi aziz milletimizden aldığı güç ve destekle yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; mesai mefhumu gözetmeksizin görev alan Emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu vesileyle görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." Haber Merkezi