Anadolu Üniversiteler Birliği, sınavına girecek öğrencilerin üniversiteleri tanımalarına ve doğru tercihler yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla birlik üyesi üniversitelerin bulunduğu 11 ilde, 6 - 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında tanıtım fuarlarına devam ediyor. 5.si Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan tanıtım fuarının açılışı, Bozok Evi Bahçesi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Açılışa Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerin temsilcileri ve üniversite adayı öğrenciler katıldı.

Açılış töreni ve protokol konuşmalarından sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, üniversite stantlarını ziyaret ederek tanıtım temsilcilerinden üniversiteleri hakkında bilgi aldı. Fuar alanına okul yetkilileri ve öğretmenleri rehberliğinde gelen öğrenciler ise üniversitelerin tanıtım stantları gezdi. Öğrencilere üniversite tercihlerinde kendilerine yardımcı olacak tanıtım materyalleri ve hediyeler verildi.

“ÖĞRENCİLER BİLGİYE KOLAYLIKLA ULAŞIYOR”

Programın açılış konuşmasında Anadolu Üniversiteler Birliği olarak üniversitelerin tanıtımını yaptıklarını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, “Burada gençlerimiz için güzel bir imkan var, sosyal medyadan internetten erişebilecekleri bilgileri burada doğrudan doğruya üniversite stantlarını gezerek ulaşabilirler ve her türlü soruya cevap bulabilirler. Gençlerimizin kariyer planlamaları çerçevesinde doğru adımlar atabilmeleri için bugünü iyi değerlendirip, geleceklerini şekillendirecekleri gerekli bilgileri buradan elde edebileceğini düşünüyorum.” dedi.

“ÜNİVERSİTEMİZ ÇOK İYİ DURUMDA”

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin eğitim ve yerleşke konusunda çok iyi bir noktada olduğunu da belirten Hacıhasanoğlu, “30 yıla yakın bir geçmişi olan üniversitemizde bütün fakültelerin bulunduğu bir üniversite konumundayız. Gerek akademisyen kadrosu gerek alt yapı gerekse de kampüs anlamında çok iyi bir noktadayız. Tüm gençlerimizi üniversitemizi ziyaret etmeye ve sahip olduğumuz imkanları yerinde görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.