Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir, İşletmelerde Beceri Eğitimi alan öğrencilerin hastane ortamındaki işlerin yürütülmesinde göstermiş oldukları çaba ve gayretlerden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Başhekim Uzm. Dr. Ali Demir, yaptığı açıklamada işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin hastane ortamında gösterdikleri performansın oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Bu tür eğitimlerin öğrencilerin meslek hayatlarına hazırlanmalarında büyük bir önem taşıdığını da vurgulayan Başhekim Uzm. Dr. Ali Demir, öğrencilerin hastane ortamında aldıkları eğitimle kendilerini geliştirdiklerini ve tecrübe kazandıklarını söyledi.

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ve İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri tarafından verilen teşekkür belgesi, eğitim hemşiresi Kübra Kaya'ya takdim edildi. Haber Merkezi