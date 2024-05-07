TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Bozok Üniversitesisi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Sağlıklı Yaşam Çocuk Akademisi: Çocuklar için Bilimin Işığında Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak’ın yürütücü olduğu, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selen Özakar Akça’nın araştırmacı olarak yer aldığı “Sağlıklı Yaşam Çocuk Akademisi: Çocuklar için Bilimin Işığında Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı” kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak ve Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol’u tebrik ederek “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğu ile akademisyenlerimizin hazırladıkları pek çok TÜBİTAK projesi kabul gördü ve görmeye devam ediyor. Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. Projede emeği geçen akademisyenimizi ve diğer akademisyenleri tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum” dedi.