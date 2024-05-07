Meclis salonunda düzenlenen toplantıda divan başkanlığına 2 adet teklif yazısı sunularak 3 gündem maddesi ise görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, Yerköy’ün Delice köyünde Güneş Enerji Santrali projesi için hazırlanan raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Taner Yıldız okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Yıldız yaptığı açıklamada, “Yerköy’ün Delice köyünde tapunun 104 ada, 107,108,109,110 ve 111 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Ulaşım Yolları ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanı kapsayan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32’nci maddeleri hükümlerinin uygulanması, tesisin zeminin ham toprak olduğu, etrafının tek örgüyle çevrildiği komisyonca yerinde yapılan incelemelerde görüldüğünden tesisin yapılması komisyonca uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde, Çekerek’in Kayalar köyünde Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlanan raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Taner Yıldız okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Başkan Yıldız, “Çekerek’in Kayalar köyünde tapunun 140 ada, 17, 18, 19 parsel numaralı taşınmazlarda mevcut Güneş Enerji Santrali (GES) projesine ek olarak 140 ada 29 parsel için hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planı önerisinin, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi mekânsal planlar yapım yönetmeliği 32’nci maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonca uygun görülerek tesisin aydınlatma direklerinin yerine dikildiği, kabloların yer altına döşendiği, tesisin etrafının tel örgüsü ile çevrildiği komisyonca yerinde görüldüğünden tesisin yapılması komisyonca uygun görüldü” diye konuştu.

Gündemin son maddesinde, Yerköy’ün Saray köyünde Güneş Enerji Santrali (GES) ve ulaşım yolunu kapsayan projesi için hazırlanan raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Taner Yıldız okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yerköy’ün Saray köyünde tapunun 157 ada 113 parseldeki taşınmazda Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Ulaşım Yolunu kapsayan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin, imar kanunun 8/b maddesi, mekânsal planlar yapım yönetmeliği 32’nci maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonca uygun görülüp tesisin inşaat yapımına başlandığı ve tesisin bitirildiği, üretim aşamasına geldiği komisyonca yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmış olup, gerekli olan cezai işlemlerin idarece yapılması ve uygulanması ve tesisin işlemlerinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”