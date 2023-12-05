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Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, eğitim alanındaki önemli temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaymakam Yıldırım, Şehit Zemçi Doğan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul İdarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Okul ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yıldırım, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Eğitim kurumlarının önemine vurgu yapan Yıldırım, “Eğitim, toplumumuzun temel taşıdır. Çocuklarımızın doğru ve nitelikli bir eğitim alması, onların geleceği için büyük önem taşıyor. Bu nedenle okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya gelmek, onları dinlemek ve ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz” dedi.