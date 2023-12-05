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Yozgat’ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul sporları Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında il birincisi Sarıkaya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu takımı oldu.

Sarıkaya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu voleybol takımı bölge müsabakalarından Yozgat’ı temsil edecek.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu idarecilerini ve voleybol takımını makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a Şube Müdürü Mahmut Yıldız eşlik etti.

Göstermiş oldukları başarılardan dolayı voleybol takımını tebrik eden Yoldaş, “Okulumuz öğrenci, öğretmen ve yöneticilerine Nevşehir'de yapılacak olan bölge turnuvalarında başarılar dileriz” dedi.