Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Yozgat'ta düzenlenen U11 ve U12 takımları futbol şenliğine Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü katıldı.

Kulüp Başkanı Ömer Aydoğmuş, takımın performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Aydoğmuş'un övgü dolu sözleri, takımın genç oyuncularının ve teknik ekibinin motivasyonunu artırdı.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi:" Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu Alt Yapı U11 U12 takımı olarak takım Antrenörümüz Hakan Altın ve takım Koordinatörümüz İsmet Yaşar gözetiminde Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Yozgat ilimizde düzenlenen U11 U12 takımları futbol şenliğine katıldı. Üç maça çıkan oyuncularımız, ahlaklı ve güzel futbolu ile dikkatleri üzerine çekerek göz doldurdu. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği başta olmak üzere, edep adap ahlak çizgisinden ödün vermeden takımımızı her platformda temsil eden takım oyuncularımıza ve takımımızın bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan Teknik Direktör Hakan Altın ile Koordinatörümüz İsmet Yaşar hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.